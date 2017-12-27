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Псковская областная библиотека приглашает на просмотр фильма «Чемпионы»

29.12.2017 13:45 ПЛН, Псков

4 января в 13.00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (ул. Набат, 5) состоится показ российской драмы «Чемпионы» с тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушениями зрения и слуха в рамках проекта «Кино без границ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, тифлокомментарии и субтитры к фильму изготовлены по заказу Благотворительного фонда «Живые сердца». Фильм категории 6+.

В главных ролях: Кристина Асмус, Сергей Бондарчук, Евгений Пронин.

Продолжительность: 99 минут.

Всех желающих приглашают еще раз испытать гордость за наших спортсменов и восхититься их мужеством и целеустремленностью.

Телефон для справок: (8112) 72-42-53.

Источник: Псковская Лента Новостей



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