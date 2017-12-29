Выборы, допинговый скандал и назначение на пост сити-менеджера Пскова стали для Александра Братчикова ключевыми событиями 2017 года

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

- Александр Николаевич, чем вам запомнился уходящий год?

- В масштабах страны это подготовка к президентской кампании 2018 года. Из неприятного - то, что произошло с нашими олимпийцами: вся ситуация вокруг допинговых скандалов, из-за которой наша сборная поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Считаю, это отвратительная ситуация, и в целом мне обидно за наших олимпийцев. Что касается непосредственно нашего региона, ключевым событием, безусловно, стала смена губернатора. Андрей Анатольевич Турчак ушел на руководящий пост в партию «Единая Россия», а на пост врио губернатора пришел Михаил Ведерников, которому сейчас нелегко приходится. Он прикладывает максимум усилий для того, чтобы вывести регион на новый уровень развития. Значимым событием уходящего года стали выборы в гордуму. Безусловно, большое событие уже в моей личной жизни - это мое назначение на должность главы администрации города Пскова.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- У нас будет две большие кампании - по выборам президента страны и по выборам губернатора Псковской области, и нужно будет приложить максимум усилий, чтобы они прошли честно, открыто, доступно, чтобы каждый гражданин страны и региона мог проявить свое волеизъявление. Что касается муниципального уровня, мне пока еще достаточно сложно говорить о каких-то перспективах, улучшениях и изменениях, потому что прошло слишком мало времени с момента моего назначения главой администрации Пскова. Поэтому к этому вопросу я вернусь чуть позже, когда будет понимание всей проблематики, с которой я уже сталкиваюсь. Пытаюсь разобраться, что из этого нужно решать в приоритетном порядке, а что можно отложить на более поздний срок. Планы будут сформированы в ближайшее время.

- Александр Николаевич, грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- У меня и кот, и собака. Собака на улице живет, а кот - дома. Собака у меня сенбернар, как в фильме «Бетховен», а кот тоже достаточно крупный - мейнкун.

- Учитывая, что символом наступающего года является собака, будете вы своему питомцу подарочек класть под елку?

- Я бы с удовольствием это сделал, если бы он это понял. Он и так мне елочку сгрыз наполовину.

- Сгрыз?

- Ну да, он елочки и туи не очень любит, поэтому с ними борется.

- А у вас искусственная или натуральная елка?

- Я в частном доме живу, и у меня натуральная елка во дворе стоит, а дома наряжаем искусственную. Мне жалко лес портить, поэтому мы уже давно не ставим живую елку и обходимся искусственной.

- Вы ель во дворе наряжаете?

- Гирлянду вешаем.

- Александр Николаевич, что бы вы пожелали жителям Пскова в канун Нового года?

- Хочу от чистого сердца пожелать всем удачи, и чтобы Новый год был значительно лучше всех предыдущих. Убежден: все, что будет происходить в следующем году, должно сильно отразиться на жителях наше страны. Всем желаю здоровья, удачи и любви.

Источник: Псковская Лента Новостей