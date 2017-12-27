Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Надежность, подтвержденная национальным регулятором Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Итоги первого года в ГД Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Лучшая интерьерная печать в Пскове 100 псковских миллионеров Обзор техносферы В рубль не верят Выборы: холодильник против телевизора
В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря

В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря

В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли  17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской полиции,  хозяин квартиры - мужчина...



«Сообразим на троих»: Итоги года. ВИДЕО

29.12.2017 15:04 ПЛН, Псков

29 декабря в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Сообразим на троих». Постоянные ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист Константин Калиниченко — подвели итоги 2017 года.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь