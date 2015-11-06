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В Новохованской школе завершен ремонт входа

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в среду, 17 января, посетила Новохованскую школу в Невельском районе. По поручению врио главы региона Михаила Ведерникова она проконтролировала ход ремонтных работ и оценила ход работ по устранению недостатков, выявленных в работе учреждения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Вера Емельянова осмотрела учебные помещения, пообщалась с учениками и педагогами и убедилась в том, что образовательный процесс осуществляется в безопасных условиях.

В настоящий момент здесь закончился ремонт входной группы. На средства из резервного фонда администрации Псковской области для Новохованской школы приобретены и уже переданы две интерактивные доски. Закуплена посуда для школьной столовой и детского сада. Также установлены новые раковины и бойлер. Одно из великолукских предприятий подарило школе теннисный стол.

«Все необходимые работы в школе выполняются по намеченному плану. Задача на текущий год - разработка и принятие решения о ремонте крыши и проведении других неотложных противоаварийных работ. Решение планируем принять в течение месяца», - сказала Вера Емельянова под итогам осмотра.

Напомним, что здание Новохованской школы было построено в 1987 году и рассчитано на обучение 464 учащихся. На сегодняшний день в школе учатся 43 ребенка, из которых 11 детей - воспитанники дошкольного отделения. В конце прошлого года родители учащихся обратились в СМИ с жалобой на холод и сырость в классах и недофинансирование образовательного учреждения. Врио главы региона Михаил Ведерников оперативно отреагировал на сообщения, и после изучения ситуации было принято решение начать в здании поэтапный ремонт, не дожидаясь окончания учебного года. До этого Новохованская школа стояла в графике на 2018 год. Кроме того, последние пять лет при подготовке к учебному году образовательному учреждению ежегодно выделялись средства на ремонт помещений. В общей сложности на эти цели было направлено более 850 тыс рублей.