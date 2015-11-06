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В Псковской области проведена экспертиза 400 проектов по строительству в исторических поселениях

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия рассмотрел 400 проектов объектов капитального строительства, которые планируются к возведению на территориях исторических поселений Псковской области. Об этом сообщила руководитель ведомства Елена Яковлева в пятницу, 19 января, в ходе публичного отчета об итогах работы Госкомитета за 2017 год.

В частности, прошел согласование архитектурный облик зданий, которые будут построены в Великих Луках, Пскове, Острове, Опочке, Печорах и Новоржеве.

«Работа достаточно большая. Эти проекты рассматривают специальные группы. Для принятия решения необходимо привлечение архитектурного сообщества», — рассказала руководитель Госкомитета.

В настоящий момент на территории Псковской области существует 13 исторических поселений регионального значения. «Для охраны каждого из них необходимо разработать целый ряд документов. На сегодня мы имеем разработанные материалы по городу Пскову. В этом году Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области приступит к работам по Великим Лукам», — отметила Елена Яковлева.

Напомним, президент России Владимир Путин на недавнем Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне подчеркнул необходимость сохранения и охраны исторического облика малых населенных пунктов страны.