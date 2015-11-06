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В Псковской области пройдет около двухсот мероприятий к 100-летию образования РККА

Второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии, провел во вторник, 23 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, открывая заседание, врио губернатора поблагодарил всех, кто принял участие в обсуждении плана мероприятий и вносил свои предложения. «План обрел рабочую форму. Надеюсь, что все мероприятия будут действительно интересными», — сказал Михаил Ведерников.

О ходе подготовке к празднованию по линии Псковского территориального гарнизона доложил его начальник, гвардии генерал-майор Алексей Наумец. По его словам, подготовка идет без сбоев и в плановом режиме. Единственное, есть сложности с поиском исторических клубов для проведения реконструкции боя на реке Череха 23 февраля. Заместитель губернатора Николай Цветков в свою очередь сообщил, что сейчас этот вопрос прорабатывается с Театрально-концертной дирекцией. Михаил Ведерников поручил не затягивать с переговорами, и, если не сложится с ТКД, искать других исполнителей.

По линии культуры с докладом выступила первый заместитель начальника Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина. Она рассказала участникам заседания, что подведомственные учреждения и муниципалитеты подготовили к этому событию 190 различных мероприятий. Так, 23 февраля в Псковской областной филармонии пройдет праздничный концерт, а в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике и в военно-историческом музее-заповеднике в Острове откроются тематические выставки. Также в планах — проведение концертов, книжных выставок, военно-патриотических акций и других мероприятий в сельских и районных библиотеках, клубах и Домах культуры.

«Мероприятия бесплатные? Как информацию до населения будете доводить?» — спросил Михаил Ведерников. По первому вопросу Анна Бударина ответила утвердительно, заметив, что афиши будут размещены на официальном сайте Гокомитета и в подведомственных учреждениях.

Врио губернатора также призвал членов оргкомитета активнее взаимодействовать со средствами массовой информации и информировать население о предстоящих мероприятиях в социальных сетях. «Важно, чтобы люди понимали, где что будет происходить, и могли планировать свое время», — сказал он.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил Государственному управлению по связи и массовым коммуникациям подготовить цикл исторических мероприятий для молодежи области, рассказывающих о зарождении и становлении Красной Армии.

Пользуясь случаем, глава Локнянского района Нина Степанова пригласила всех членов оргкомитета 22 февраля на празднование 75-летия подвига Александра Матросова. Это мероприятие также является частью общего плана по празднованию 100-летия РККА. Она также обратилась к врио губернатора с просьбой помочь привести в порядок памятник красноармейцу и Герою Советского Союза, который в 1943 году на территории района своим телом закрыл амбразуру и ценой собственной жизни содействовал выполнению боевой задачи подразделения. Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову посчитать необходимые затраты на полное восстановление памятника и посмотреть, какие работы можно выполнить до 23 февраля этого года.

Кроме того, в рамках мероприятий, посвященных столетию РККА, было предложено наградить 100 ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и неравнодушных граждан за поддержку ветеранского движения памятной юбилейной медалью «100 лет Рабоче-крестьянской Армии и Флоту». Автор идеи, председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Юрий Соседов уточнил, что для изготовления наград нужно чуть больше 27 тыс рублей.

Руководитель региона предложение поддержал и поручил своему Заместителю Николаю Цветкову проработать финансовый вопрос и составить соответствующий список. «Мы можем постараться наградить большее количество человек, чтобы никого не обидеть. Это событие на самом деле знаковое и имеет непосредственное отношение к Псковской области», — сказал Михаил Ведерников.

Он также поручил городским властям подобрать несколько мест в Пскове, где можно разместить тематическую социальную рекламу.