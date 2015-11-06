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Десятые православные Свято-Тихоновские чтения проходят в Великих Луках

Десятые православные Свято-Тихоновские педагогические чтения «От возрождения святыни - к возрождению души» стартовали в Великих Луках в воскресенье, 4 февраля, сообщили в управлении образования администрации города Великие Луки.

В мероприятии принимают участие руководители, педагоги, учащиеся образовательных учреждений, представители духовенства из Великих Лук, Москвы, Смоленска, Великолукского и Новосокольнического районов.

В программу Свято-Тихоновских чтений вошли мастер-класс для педагогов дошкольного образования, курсы повышения квалификации для преподавателей духовно-нравственных дисциплин общеобразовательных учреждений, встречи представителей духовенства с обучающимися, круглый стол для руководителей и педагогов. В ходе мероприятий будут обсуждаться актуальные вопросы духовного образования дошкольного и школьного образования.

Чтения продлятся до 7 февраля.

Организаторами мероприятия выступают управление образования администрации города Великие Луки и Великолукская епархия Псковской митрополии Русской православной церкви.

Программа X православных Свято-Тихоновских педагогических чтений - скачать>>>