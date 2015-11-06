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Победителем областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали школьники Переслегинской гимназии

В Псковской области завершилась традиционная комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности, которая ежегодно проводится при поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Государственного управления образования Псковской области и ВДПО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», на завершающем этапе конкурса победители межрайонного этапа - команды четвероклассников из Великолукского, Красногородского, Новоржевского, Стругокрасненского и Порховского районов Псковской области представили тематические театрализованные представления, нацеленные на комплексную пропаганду безопасности. Жюри оценивало новизну представленного материала, идею и исполнение, оригинальность интерактивность (работу с залом во время представления), возможность использовать сценарий для работы по изучению комплекса правил безопасного поведения.

По итогам финальных выступлений победу одержала команда Переслегинской гимназии из Великолукского района, которая сумела в одном пятиминутном спектакле рассказать о правилах поведения во время пожара, о мерах профилактики возгораний, о безопасном обращении с электроприборами, а также напомнить зрителям правила поведения на водных объектах.

По традиции все участники и победители финала конкурса были награждены почетными дипломами и подарками от организаторов.

Напомним, мероприятия ежегодной комплексной профилактической акции по пожарной и электробезопасности проводятся с 2003 года среди учащихся 4-х классов всех общеобразовательных учреждений Псковской области в формате конкурса. Помимо участия в тематических викторинах, школьники представляют на суд жюри творческие отчеты о проведении социальной акции - мультимедийные презентации о своей работе по пропаганде правил безопасного поведения. Ребята самостоятельно проводят тематические занятия для учеников 1-2 классов, воспитанников подшефных детских садов, родителей, распространяют листовки на улице среди прохожих. По мнению организаторов, такая форма работы позволит напомнить простые правила пожарной и электробезопасности разным возрастным группам. В финал выходят школьники, показывающие лучшие знания правил безопасного поведения.

По данным организаторов акции, за время проведения конкурса в Псковской области не было зафиксировано случаев возникновения пожаров по причине шалости с огнём ребят охваченной возрастной категории, а также случаев детского электротравматизма на объектах «Псковэнерго».