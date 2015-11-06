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Еще девять классов в школах Пскова закрываются на карантин

По информации управления образования администрации Пскова еще девять классов в школах города закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. В понедельник, 12 февраля, на вынужденные каникулы отправились три класса в школе №18 и один – в школе №47, с 13 февраля закроются два класса в школе №3, один – в школе №47 и два – в лицее №8.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, в настоящее время на карантине находятся 12 классов в школах города, в восьми уже идут занятия.

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Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.