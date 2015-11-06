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«Дневной дозор»: Споры о президентском сроке

Примерно через месяц, 18 марта, пройдут (как говорят многие) самые предсказуемые выборы страны. В победе действующего президента Владимира Путина уже мало кто сомневается. Очевидно, если глава государства сможет заручиться поддержкой большинства россиян, то срок его полномочий продлится еще на ближайшие 6 лет. Напомним, сейчас подходит к концу первая шестилетка Путина, - в 2012 году (пропустив перед этим один срок) он победил на выборах, которые проводились с учетом обновленного законодательства, и занял пост президента уже не на четыре, а на шесть лет. Изменения в Конституцию, увеличивающие время правления были внесены в конце 2008-го.

Представители партии власти и сторонники политики Кремля считают, что не нужно менять устоявшуюся систему, замечая, что Конституция - вещь достаточно деликатная и при всех ее недостатках, сам процесс ее пересмотра может открыть некий "ящик Пандоры". Представители оппозиции, наоборот, высказываются критично в адрес существующего подхода. В многополярности таких позиций нет ничего удивительного, так как в стране идет избирательная кампания и, естественно, политические силы пытаются всячески отстаивать свои позиции.