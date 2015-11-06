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Утверждена структура Молодежного парламента при Псковском областном Собрании

Утверждена структура Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с первого заседания молодежного органа.

В парламенте будут работать четыре комитета: комитет по вопросам экономической политики, комитет по вопросам социальной политики, комитет по правовым вопросам и законотворчеству, комитет по связям с общественностью и СМИ.

В ходе заседания прозвучало предложение создать еще один комитет - по культуре и туризму. Мнения молодых парламентариев по этому вопросу разделились. Часть членов парламента высказала мнение о необходимости такой структуры, большая же часть молодых людей высказалась против такого комитета, объясняя это тем, что вопросы культуры и туризма могут быть рассмотрены и в рамках предложенных комитетов.

Куратор Молодежного парламента, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко пояснил, что молодых людей никто не ограничивает в инициативах. Так, в структуре Молодежного парламента можно создавать рабочие группы, направленные на решение тех или иных задач.