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«Дневной дозор»: Грозит ли Пскову эпидемия кори?

Несмотря на проводимую реформу системы здравоохранения и на распиаренные мероприятия по оздоровлению населения страны, в Псковскую область вернулась уже казалось бы побежденная и всеми забытая болезнь — корь. В понедельник местные СМИ сообщили о том, что в Пскове с этим диагнозом выявлен школьник. Выяснилось, что он на протяжении недели, будучи носителем этого вируса, пользовался общественным транспортом и посещал коррекционную школу на Бастионной. Как пояснили медики, подросток привез корь из Москвы, где проходил лечение от другого заболевания. Мальчик сейчас госпитализирован. Все его соседи по дому уже привиты. Всех, кто мог контактировать с ребенком, просят срочно обратиться в поликлинику, объяснить ситуацию и сделать прививку от кори, поскольку вероятность заражения очень высокая. Напомним, что это первый за последние пять лет случай заболевания корью в Псковской области. В 2014 году количество заразившихся било рекорды, - только по официальным данным — было зарегистрировано более 30 случаев, в основном — в Опочке, Острове, Пскове. Тогда главной причиной возвращения кори в регион медики называли недостаточную вакцинацию населения.