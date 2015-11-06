Новости

В Крестах прошла первая репетиция масштабной реконструкции в честь 100-летия образования Красной Армии

В микрорайоне Кресты состоялась первая репетиция масштабной исторической реконструкции, которая пройдет 23 февраля и восстановит события столетней давности. Именно в феврале 1918 года в боях под Псковом и Нарвой наступление немцев на Петроград было приостановлено.

В первых боях с кайзеровскими войсками участвовали бойцы 2-ого красноармейского полка, сформированного из солдат Северного фронта, отрядов латышских стрелков, псковских красногвардейцев, питерских рабочих и солдат, а также отступивших остатков частей 70-й пехотной, 15-й кавалерийской дивизий и двух ударных батальонов старой армии. Впоследствии именно эти события и легли в основу праздника - Дня защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, историческую реконструкцию сражения бойцов Красной Армии с войсками кайзеровской Германии 1918 года готовят участники военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг». В эпизоде будут также задействованы более 100 военнослужащих псковского гарнизона. Обмундирование и оружие для участников предоставил Ленфильм.

Смотрите также Псковские десантники представят театрализованное действие о событиях 1918 года

Отметим, торжественные мероприятия 23 февраля, посвященные 100-летию создания РККА, начнутся в 10.00 с митинга и возложения гирлянды «Воинской славы» у мемориального комплекса в Крестах. Здесь же пройдет парад войск псковского гарнизона и показ военной техники, которая состоит на вооружении расквартированных в Пскове частей.

Центральным событием праздника станет масштабная реконструкция с участием исторических клубов и псковских десантников недалеко от монумента в Крестах в 11.00.

Зрителей к месту проведения реконструкции доставят специальными автобусами, которые будут отправляться от «стелы» с 10:30 до 11.00. Также будут оборудованы стоянки для личного автотранспорта. В течение всего времени гостей праздника обеспечат горячим питанием из полевых кухонь.

Напомним, днём создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», подписанному 15 (28) января 1918 года. 18 февраля 1918 года германские войска начали наступление по всему фронту. К 23 февраля в боях под Псковом и Нарвой наступление немцев было приостановлено.