Новости

Стругокрасненской школе хотят присвоить имя военного ученого Ивана Кудрявцева

Сегодня, 28 февраля, в Стругокрасненской школе в рамках проведения декады молодого избирателя, которая стартовала с 18 февраля, состоялся школьный референдум по вопросу присвоения школе имени видного ученого, общественного деятеля, выпускника Стругокрасненской школы Ивана Кудрявцева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского союза школьников, референдум прошел под лозунгом «Ваш голос - наше будущее». Это один из проектов, разработанный активистами регионального отделения РШД, который ребята во главе с куратором Еленой Александровой презентовали на различных Всероссийских форумах, занимая призовые места.

Система процесса выборов соответствовала всем нормативно-правовым базам и законодательству РФ. В процессе принимали участие как педагоги, так и школьники 7 – 11 классов, что давало возможность школьникам ощутить важность своего голоса и понять внутреннюю политику выборной системы.

Гостями и экспертами референдума стали члены Избирательной комиссии Плюсского, Гдовского, Стругокрасненского районов, а главными гостями – председатель областной Избирательной комиссии Михаил Иванов и координатор регионального отделения РШД Алена Иванова.

Михаил Иванов отметил огромную, важную и исторически значимую работу ребят, а самое главное – их заинтересованность и полное осознание дела. Также он наградил ученицу 11 класса Анастасию Кудрявцеву дипломом второй степени Всероссийской олимпиады по избирательному праву. Знаком Избирательной комиссии была награждена руководитель проекта Елена Александрова. Сам же Михаил Кудрявцев сегодня был посвящен в активисты Российского движения школьников.

По итогам референдума 73 процента участников проголосовала за присвоение школе имени Ивана Кудрявцева.

Иван Васильевич Кудрявцев (1921 – 1975) - организатор военной промышленности, военный ученый, основатель и первый директор НДИ «КНИИРЭ» («Квант»). Лауреат Государственных премий (СССР и УССР). Первый в СССР разработал и реализовал компьютеризированные корабельные радиоэлектронные комплексы («Титанит» и др.). До наших дней на постсоветском пространстве имя ученого осталось малоизвестным в связи с тем, что большая часть его работ и детали его биографии засекречены и до наших дней. Правда, за рубежом ученый широко известен.