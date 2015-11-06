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«Дневной дозор»: Перинатальный центр готовится к открытию

Примерно месяц остается до того момента, когда по обещаниям чиновников, в Пскове свои двери для пациентов должен распахнуть новый перинатальный центр. Сдать его в эксплуатацию должны были еще прошлым летом, но подрядчики не успели во-время справиться с работой. В итоге открытие учреждения перенесли на конец прошлого года. Затем сроки еще сдвинулись на пару месяцев. И вот теперь, вероятно, медучреждение начнет работу в конце марта. Об этом стало известно в среду, когда псковский перинатальный центр с визитом посетила вице-премьер Ольга Голодец. Она назвала это событие подарком для всех жителей региона и подчеркнула, что ведение родов в таких условиях - это новое слово в развитии медицины. Ольга Голодец также заявила о том, что теперь уровень здравоохранения в регионе должен быть выведен на новую ступень.