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Годом исправительных работ наказал суд великолучанина, отобравшего сумку у пенсионерки

В Великих Луках суд вынес обвинительный приговор молодому человеку за совершенное преступление. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в Великих Луках в январе текущего года в темное время суток на проспекте Ленина 23-летний горожанин с применением насилия открыто похитил у 62-летней пенсионерки сумку, в которой находились документы и деньги. В момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскной собаки полицейские задержали злоумышленника. Похищенную сумку и документы стражами порядка обнаружили и изъяли.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

После рассмотрения данного уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.