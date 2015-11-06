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Прославленный спортсмен Сергей Матвеев посетил Музей спорта и олимпийского движения Псковского края

3 марта Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, расположенный на базе Великолукской академии физической культуры и спорта, посетил прославленный псковский спортсмен, участник трех Олимпийских игр, бронзовый призер Игр XXVI Олимпиады 1996 года в городе Атланта (США) Сергей Матвеев.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с ним на экскурсию в музей пришли студенты ПсковГУ и ВЛГАФК - участники 6-го этапа Студенческой гребной лиги, проходившего 2-3 марта на базе ВЛГАФК.

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После экскурсии Сергею Матвееву была вручена благодарность за вклад в подготовку выставки «Олимпийская слава Псковщины», открытой в музее в конце 2017 г. В завершении встречи Матвеев оставил запись в книге почетных гостей музея: «Огромное спасибо за теплый прием, за возможность больше узнать об истории Олимпийского движения в Псковской области»