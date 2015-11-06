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В Дедовичском районе отметили 76-ю годовщину со дня отправки первого обоза с продовольствием в осажденный Ленинград

В понедельник, 5 марта, в деревне Нивки Дедовичского района прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине со дня первой отправки продовольственного обоза из «Партизанского края» в осажденный Ленинград.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии у памятного обелиска приняли участие первый заместитель главы района Алексей Шуринов и заместитель главы Роман Егоров, глава сельского поселения «Вязьевская волость» Александр Дубрянин, а также участники сопровождения продовольственного обоза и их родственники, представители ветеранских и общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и жители района.

Участники митинга возложили венки и цветы к памятной стеле, затем прозвучал оружейный салют. Мероприятие продолжилось акцией «Солдатская каша» и традиционным «Снежным десантом».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Дедовичский район был центром «Партизанского края» - первого в стране советского района, возникшего на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти.

В этот день в 1942 году из деревни Нивки в Ленинград двинулся обоз «Партизанского края» из 161 подвода. Партизаны, сами никогда не евшие досыта, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн зерна, мяса, гороха, меда и масла. Обоз преодолел в тылу врага сотни километров. Привезенные в город продукты спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.

В прошлом году, по инициативе жителей Дедовичского района, был разработан и принят законопроект «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». Согласно документу, «Краем партизанской славы» могут стать муниципальные образования области, территории которых в годы Великой Отечественной войны являлись районом базирования вооруженных организованных партизанских сил, и где партизаны и подпольщики совершили подвиги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, проявили мужество, стойкость и массовый героизм.