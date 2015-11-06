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Михаил Ведерников проконтролировал ход подготовки Псковского перинатального центра к запуску

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 17 марта, проконтролировал ход пуско-наладочных работ и готовность Псковского перинатального центра к запуску.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день большая часть оборудования и мебель смонтированы и расставлены, готовы все инженерные сети.

Врио губернатора осмотрел палаты, лабораторию и технические помещения, где установлено оборудование для дезинфекции медицинских принадлежностей и стерилизаторы, а также комнату охраны с системой контроля доступа. Большинство камер видеонаблюдения уже запущены и выведены на мониторы, специалисты занимаются их настройкой.

«Сколько времени уйдет на то, чтобы запустить систему полностью?» — спросил Михаил Ведерников. Специалисты ответили, что к 23 марта все будет готово.

Со следующей недели начнется пуско-наладка вентиляции. После приемки системы специалисты смогут приступить к настройке лабораторного и медицинского оборудования.

Вице-губернатор Александр Кузнецов заверил, что к концу марта все системы на объекте будут полностью налажены, а после полного клининга медицинский персонал начнет обучение на новом современном медицинском оборудовании.

По итогам осмотра руководитель региона отметил хороший ритм работ, но поручил ускорить темпы по некоторым позициям. «Посмотрите, что можно — делайте параллельно. Если где-то мне нужно подключиться, я готов», — сказал он.

Также врио главы региона дал поручение вице-губернатору Александру Кузнецову и представителям подрядчика подготовить и представить ему подробный график окончания всех работ на объекте.

В пресс-службе администрации также напомнили, что перинатальный центр — важный социальный объект, который находится в зоне особого внимания врио губернатора Михаила Ведерникова с момента его прихода в Псковскую область.

Новое здание построено в рамках федеральной программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Объект мощностью 110 коек полностью соответствует современным нормам СаНПиН. Новый перинатальный центр сможет принимать большую часть родов в области — порядка 4 тыс в год. Также в нем предусмотрено отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Строительную приемку нового медицинского учреждения проводила вице-премьер Ольга Голодец.