Михаил Ведерников проконтролировал ход подготовки Псковского перинатального центра к запуску

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 17 марта, проконтролировал ход пуско-наладочных работ и готовность Псковского перинатального центра к запуску.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день большая часть оборудования и мебель смонтированы и расставлены, готовы все инженерные сети.
Врио губернатора осмотрел палаты, лабораторию и технические помещения, где установлено оборудование для дезинфекции медицинских принадлежностей и стерилизаторы, а также комнату охраны с системой контроля доступа. Большинство камер видеонаблюдения уже запущены и выведены на мониторы, специалисты занимаются их настройкой.
Со следующей недели начнется пуско-наладка вентиляции. После приемки системы специалисты смогут приступить к настройке лабораторного и медицинского оборудования.
Вице-губернатор Александр Кузнецов заверил, что к концу марта все системы на объекте будут полностью налажены, а после полного клининга медицинский персонал начнет обучение на новом современном медицинском оборудовании.
Также врио главы региона дал поручение вице-губернатору Александру Кузнецову и представителям подрядчика подготовить и представить ему подробный график окончания всех работ на объекте.
В пресс-службе администрации также напомнили, что перинатальный центр — важный социальный объект, который находится в зоне особого внимания врио губернатора Михаила Ведерникова с момента его прихода в Псковскую область.
Новое здание построено в рамках федеральной программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Объект мощностью 110 коек полностью соответствует современным нормам СаНПиН. Новый перинатальный центр сможет принимать большую часть родов в области — порядка 4 тыс в год. Также в нем предусмотрено отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Строительную приемку нового медицинского учреждения проводила вице-премьер Ольга Голодец.