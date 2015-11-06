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Участники международного проекта ЕС изучают роль заповедника в жизни местного сообщества

В пятницу, 16 марта, ученые из ПсковГУ, Сибирского федерального университета и Эстонского университета естественных наук посетили Полистовский заповедник и деревню Цевло для проведения исследований в рамках международного проекта «Роль ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный и секторальный аспекты».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, специалисты намерены изучить влияние ООПТ на качество жизни и экономическое положение местных сообществ в России, Белоруссии и Эстонии и роль ООПТ в развитии местных сообществ. По итогам планируется провести анализ собранных данных и подготовить научную публикацию.

В визит-центре Полистовского заповедника участники проекта встретились с сотрудниками охраняемой территории и Бежаницкого лесничества. Гости узнали о том, что на территории заповедника в прошлом существовали поселения, ныне вновь ставшие участками дикой природы, и о том, что сейчас деятельность заповедника в наибольшей степени затрагивает деревни Цевло и Гоголево и их жителей.

Были заданы вопросы об ограничениях хозяйственной деятельности, действующих в охранной зоне заповедника и о нарушениях природоохранного режима, большинство из которых оказалось случаями сбора клюквы на заповедном болоте. Также был затронут вопрос развития эко- и агротуризма. Собравшиеся согласились, что в сфере сельского туризма нам стоит брать пример с Белоруссии, где это направление развивается особенно успешно.

Ученые также посетили деревню Цевло и пообщались с ее жителями, активно сотрудничающими с Полистовским заповедником. В краеведческом музее и классе 80-х годов они подробнее ознакомились с историей деревни Цевло. О том, чем живет сейчас Цевло и чем занимаются жители деревни, поговорили на встрече в гостевом доме Полистовского заповедника. Также гости посетили берег озера Цевло, где сейчас подходит к концу строительство пирса, который позволит жителям деревни и сотрудникам заповедника причаливать и отправляться в плавание более комфортно.

Проект «Роль ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный и секторальный аспекты» направлен на более полное понимание процессов взаимодействия Европейского Союза, России и стран Восточного Партнерства (в первую очередь Беларуси) в области управления природными ресурсами и охраны окружающей среды. Его цель – выявление и анализ возможных областей взаимовыгодного сотрудничества, в особенности в том, что касается использования опыта разработки и реализации экологических политик ЕС, а также инструментов его трансграничного и международного сотрудничества.