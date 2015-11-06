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В Великих Луках почтили память академика Ивана Виноградова

В Великих Луках в мемориальном доме-музее Ивана Виноградова прошли мероприятия, посвященные памяти академика.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в полдень состоялось возложение цветов к бюсту ученого. Почтить память выдающегося земляка пришли учащиеся первой школы.

Затем мероприятия продолжились в мемориальном доме-музее академика. Для всех, кто в этот день пришел почтить память ученого, была проведена экскурсия «Великое служение Отчизне», а также состоялся показ фрагментов любительской видеосъемки 1965 года, на кадрах которой запечатлен И.М. Виноградов.