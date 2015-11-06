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Панин успел улететь в Италию до запрета на выезд из России

Суд запретил скандально известному актеру Алексею Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать РФ. Об этом в среду, 21 марта, сообщают российские СМИ. При этом артист успел уехать в Италию.

«Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?» — спросил у позвонившего ему журналиста Панин.

Актер также сообщил, что находится в Италии для решения личных вопросов. Он признался, что пока не знает даты своего возвращения в Россию. 7 марта Панин опубликовал в своем Instagram видео, в котором обещал навсегда уехать из страны вместе с дочерью, но на следующий день уже заметил, что передумал.

Как отмечает «Лента.Ру», 21 марта Гагаринский районный суд Москвы запретил Панину покидать пределы России и управлять транспортными средствами. Сумма долга актера по алиментам на дочь и штрафам составляет 1,281 миллиона рублей.

40-летний Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Жмурки», «ДМБ» и «Даун Хаус», а также в сериале «Солдаты».