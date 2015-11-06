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Великие Луки примут матчи всероссийского этапа плей-офф Лиги Белова

31 марта и 1 апреля на базе зала спортивных игр Великолукской академии физической культуры и спорта (Юбилейная д.4) пройдут матчи всероссийского этапа плей-офф Лиги Белова ЛАСТ-64.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре академии, в играх примут участие команды из города Петрозаводска (женская команда ПетрГУ), Санкт-Петербурга (мужская команда ИТМО и женская команда СПБГУПТД), Смоленска (мужская команда СГАФКСиТ), Малаховки (команда МГАФК), Твери (женская команда ТГТУ).



Мужская и женская команды ВЛГАФК будут представлять город Великие Луки.