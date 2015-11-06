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Готовим с «Прасковьей Молочковой»: томатный суп с кефиром

Команда торговой марки «Прасковья Молочкова» регулярно размещает на своих страницах в соцсетях полезную информацию о молочных продуктах. Наибольшей популярностью у подписчиков обычно пользуются рецепты - оказывается, из молока, масла, кефира и т.д. можно приготовить массу нетривиальных блюд.

Сегодня расскажем о том, как приготовить томатный суп с кефиром - отличный, между прочим, рецепт для тех, кто стремится похудеть!

Для этого блюда лучше всего выбрать чуть перезревшие, мясистые томаты. Тогда суп с кефиром «Прасковья Молочкова» получается наваристым, густым и насыщенным.

Ингредиенты:

Кефир – 100 мл

Помидор – 1 кг

Лук репчатый – 1 шт.

Сахар коричневый – 1 ст. л.

Яйцо куриное – 2 шт.

Зелень – для украшения

Масло оливковое – 2 ст. л.

Свежемолотоый перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать лук кольцами, помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и нарезать дольками;

2. Разогреть в сотейнике с толстым дном оливковое масло, положить лук и потушить до мягкости, 5 мин. Положить помидоры, приправить перцем, добавить соль, сахар и тушить под крышкой, перемешивая, 10 мин. Измельчить ручным блендером в пюре, влить 2 стакана горячей питьевой воды или овощного бульона и готовить 5 мин.;

3. Отмерить 0,5 стакана супа, чуть остудить. Взбить яйца, соединить с половиной стакана супа, перемешать и аккуратно влить смесь в сотейник. Прогреть, не доводя до кипения, и быстро остудить;

4. Перед подачей положить в суп кубики льда и разлить по тарелкам. В каждую тарелку влить по 2 ст. л. кефира и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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