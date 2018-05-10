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На побережье Краснодарского края появятся электрозаправки для машин

До конца лета 2018 года на Черноморском побережье Краснодарского края появится сеть электрозаправочных станций (ЭЗС). Планируется постройка 100 ЭЗС. Таким образом, во всей России их число увеличится на 40% - до 350.

Проектом электрозаправок занимается «Электросити», под эгидой рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», возглавляемой премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Первоначально доступ к зарядке получат на Кубани электрокары каршеринга, а затем остальные владельцы подобных машин. Располагаться ЭЗС будут преимущественно у гостиниц, ресторанов, магазинов и аэропорта.

Все заправки отечественной разработки.

В «Автонете» рассказали «Известиям», что задачей рабочей группы является развитие в стране электротранспорта и машин с автопилотами.

Эксперты отмечают, что рынок электромобилей в РФ имеет высокий потенциал развития. Он активно растет, однако все еще отстает от Европы, США и Китая.