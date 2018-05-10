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В ПсковГУ состоялась церемония «Признание 2018»

29 мая в Псковском государственном университете состоялась церемония награждения студентов, принявших участие в проведении значимых имиджевых проектах университета «Признание 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лучших студентов опорного университета региона наградили начальник управления по молодежной политике Надежда Смирнова, директор Ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области Дмитрий Лобарев, начальник отдела по работе со студенческими организациями Юрий Акимов и член региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт» Артур Екабсон.

Церемонию также посетил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. «Если не будет такого студенческого актива, не будет университета, - заметил ректор. - Главное, быть молодыми душой, энергичными, творческими. Это относится не только к студентам, но и к работникам молодёжной политики. Те, кто заканчивает университет в этом году, несите дальше заряд энергии, который вы здесь получили, отдавайте его тем, с кем будете работать».

Самым активным факультетом в этом семестре стал факультет русской филологии и иностранных языков. Факультет наградили сертификатом на приобретение проекционного экрана.

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