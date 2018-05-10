Первая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Псков

Первая электричка «Ласточка» отправилась по маршруту Санкт-Петербург - Псков в субботу, 4 августа. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, от Балтийского вокзала «Ласточка» отправляется в 6:55, а прибывает в Псков в 10:25. Обратно скоростной поезд идет в 6:00 и прибывает в Санкт-Петербург в 9:30.
Составы будут курсировать между городами ежедневно. Запланированы остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.
Купить билеты на «Ласточку» можно за 90 суток до дня отправления во всех кассах дальнего следования. Стоимость билета зависит от класса обслуживания: предусмотрены вагоны бизнес-класса, экономкласса и базового туристического класса: в базовом классе проезд обойдется в 360 рублей, в экономклассе — 432 рубля и в бизнес-классе — 1483 рубля.