Новости

В Тверской области прошел фестиваль «НАШЕСТВИЕ». ФОТО

Рок-фестиваль «Нашествие», который ежегодно проводится с 1999 года, открылся в Тверской области выступлением рэпера Noize MC на «Главной сцене». В первый день фестиваля выступили «Ночные снайперы», «Сплин», «Louna», «Кукрыниксы» и многие другие группы, а также прошел показ фильма «Тренер».