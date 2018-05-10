В Тверской области прошел фестиваль «НАШЕСТВИЕ». ФОТО

Рок-фестиваль «Нашествие», который ежегодно проводится с 1999 года, открылся в Тверской области выступлением рэпера Noize MC на «Главной сцене». В первый день фестиваля выступили «Ночные снайперы», «Сплин», «Louna», «Кукрыниксы» и многие другие группы, а также прошел показ фильма «Тренер».
Программа второго дня «Главной сцены» была открыта группой «Анимация» и завершилась выступлением оркестра «Глобалис», а в воскресенье состоялось авиашоу.
Среди наиболее известных исполнителей и коллективов «Нашествия» в этом году - «Ленинград», который завершил концертную программу третьего дня, «Ария», «Княzz», «Северный флот», «Слот», «Пикник», «Наив», «Секрет», «Алиса», «Ундервуд», «Серьга», «Ногу свело», «Uma2rman», «Stigmata», «Гречка», «Jane Air», «Animal ДжаZ», «Нервы», Ольга Кормухина и Вадим Самойлов.