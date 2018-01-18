Недвижимость

Зарегистрировать недвижимость можно будет, не выходя из дома

Росреестр реализует проект «Фабрика электронных регистраций», который разработан в рамках более глобального электронного сервиса «Лаборатория будущего». Правда, реализуется проект поэтапно, уточняет «Российская газета».

«Фабрика электронных регистраций» предоставляет самую популярную государственную услугу Росреестра - регистрацию прав на недвижимость - в электронном виде. Пилот был запущен еще летом прошлого года в Московской области.

Благодаря тому, что электронная форма работы оказывается более продуктивной, чем привычная в бумажном виде, один сотрудник Росреестра теперь может рассматривать до 400 дел о регистрации. Кроме того, «Фабрика» обеспечивает предоставление госуслуги всего за 2 рабочих дня при максимально предусмотренных законом 7 днях. Апробированный в Московской области проект будет внедряться поэтапно на всей территории страны.

Еще один важный сервис Росреестра носит название «Жизненные ситуации». Он будет предоставлять пошаговые инструкции по получению госуслуг в зависимости от конкретной жизненной ситуации: например, расскажет, как оформить право собственности на долю в доставшейся по наследству квартире, зарегистрировать ипотеку, запретить регистрационные действия с жильем без личного участия и т.д. Всего будет описано 74 типовых ситуаций. Формы документов, в том числе договоров, также можно будет скачать при помощи сервиса.

«Жизненные ситуации» будут размещены на официальном сайте Росреестра, который будет интегрирован с единым сайтом госуслуг. К апрелю 2018 года будет разработано и одноименное мобильное приложение.