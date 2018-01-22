Недвижимость

Собственники коммерческих помещений в Пскове решат проблему поиска арендаторов

Большим спросом на рынке коммерческой недвижимости в Пскове пользуется сдача в аренду помещений для бизнеса. Немалое число предпринимателей не имеют возможности приобретать в собственность помещение, но вполне могут и имеют необходимость арендовать площади.

Обе стороны - арендодатель и арендатор при поиске сталкиваются со множеством сложностей. Собственник помещения остро заинтересован в порядочности, платежеспособности арендатора, в «железных» юридических гарантиях, которые обеспечат безопасность его интересам.

Арендатор же, кроме этого, еще сталкивается с выбором подходящего помещения.

В Пскове начало работу не просто новое агентство, а настоящее спасение для предпринимателей - эксперты, которые помогут решить все вопросы, связанные с коммерческой недвижимостью «под ключ». Благодаря этому, можно надеяться на то, что в ближайшее время собственники коммерческих помещений избавятся от проблем и сложностей, связанных с поиском хорошего арендатора.

«Агентство регионального развития Псков» работает только по принципу взаимовыгодного сотрудничества с каждым клиентом. Собственникам коммерческой недвижимости, инвесторам, покупателям и арендаторам помогут подобрать наиболее интересный вариант по справедливой цене. Главное правило в работе: «Нет сделки - нет комиссии». Максимально выгодное условие сделки - не всегда легкая, но всегда достижимая экспертами « АРР» цель.

«АРР» - это федеральная сеть, с представительствами в 48 городах России. Компания отмечена множеством наград в своей отрасли, среди которых и КАИССА - это профессиональный конкурс, призванный выявить лучших среди компаний в сфере коммерческой недвижимости.

Среди клиентов АРР различные компании как регионального, так и федерального и международного уровней: Х5 Retail Group, «Дикси», «Магнит», Coca-Cola, Tele Trade, «Улыбка радуги», «Калина Фарм», «220 Вольт», «Уралсиб», «Мегафон», «Деловые линии» и другие. Сотрудничество с «АРР Псков» - это дополнительная возможность работать с эксклюзивными клиентами компании «АРР».

С выходом на псковский рынок «АРР Псков» любой вопрос коммерческой недвижимости решается безопасно, быстро и эффективно.

Быть лучшими - одно из стремлений компании. Для чего? Чтобы каждый клиент сказал эксперту АРР: «Я не ожидал, что можно так быстро и выгодно найти то, что нужно!»

Телефон: 8 (8112) 29-02-85

Офис в г. Пскове: Октябрьский пр., 38

Сайт: pskov.arrpro.ru