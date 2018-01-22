Сервис «Жизненные ситуации» Росреестра подскажет, какие документы нужны для госрегистрации прав

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что на официальном сайте ведомства функционирует электронный сервис «Жизненные ситуации», который позволяет самостоятельно и бесплатно определить полный перечень документов, необходимых для государственной регистрации прав, таких, как дарение, купля- продажа, наследование, внесение изменений в запись ЕГРН.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ведомства, для получения нужных сведений достаточно посетить официальный сайт Росреестра, перейти в раздел «Электронный услуги и сервисы», и зайти в сервис «Жизненные ситуации», где смоделировать свой случай- выбрать объект, по которому планируется совершение регистрационных действий и тип операции с ним. После заполнения интерактивного опросника, уточняющего обстоятельства предполагаемых действий с недвижимостью пользователь получает подробный перечень документов, необходимых для получения услуги Росреестра, сроках ее предоставления и размерах государственной пошлины за ее оказание. Перечень можно распечатать или сохранить в виде электронного документа.
В случае особо сложной ситуации и отсутствии ее описания на электронном сервисе заявитель может получить консультацию специалистов по единому круглосуточному справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.