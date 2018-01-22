Недвижимость

Сервис «Жизненные ситуации» Росреестра подскажет, какие документы нужны для госрегистрации прав

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что на официальном сайте ведомства функционирует электронный сервис «Жизненные ситуации», который позволяет самостоятельно и бесплатно определить полный перечень документов, необходимых для государственной регистрации прав, таких, как дарение, купля- продажа, наследование, внесение изменений в запись ЕГРН.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ведомства, для получения нужных сведений достаточно посетить официальный сайт Росреестра, перейти в раздел «Электронный услуги и сервисы», и зайти в сервис «Жизненные ситуации», где смоделировать свой случай- выбрать объект, по которому планируется совершение регистрационных действий и тип операции с ним. После заполнения интерактивного опросника, уточняющего обстоятельства предполагаемых действий с недвижимостью пользователь получает подробный перечень документов, необходимых для получения услуги Росреестра, сроках ее предоставления и размерах государственной пошлины за ее оказание. Перечень можно распечатать или сохранить в виде электронного документа.

В случае особо сложной ситуации и отсутствии ее описания на электронном сервисе заявитель может получить консультацию специалистов по единому круглосуточному справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.