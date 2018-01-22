Недвижимость

Росреестр и Агентство ипотечного жилищного кредитования подписали соглашение, защищающее права дольщиков

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заключили соглашение о взаимодействии с целью передачи в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Росреестра, реализация соглашения позволит обеспечить достаточность информации в ЕИСЖС для решения задач государственной политики в жилищной сфере в соответствии с требованиями законодательства. Подписи под документом поставили заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко и генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Единая информационная система жилищного строительства заработала 1 января 2018 года в соответствии с законом о долевом строительстве. Соглашение определяет совместные действия Росреестра и АИЖК для обеспечения сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном строительстве в ЕИСЖС. Согласно документу, Росреестр посредством информационного обмена будет предоставлять в ЕИСЖС информацию из ЕГРН о земельных участках, на которых создаются объекты недвижимости, являющиеся предметами договоров участия в долевом строительстве. Кроме того, ведомство будет направлять в ЕИСЖС сведения о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве.

Виктория Абрамченко: «Взаимодействие Росреестра и АИЖК по обеспечению сведениями Единой информационной системы жилищного строительств направлено, прежде всего, на защиту прав и интересов дольщиков. Размещение информации Единого государственного реестра недвижимости, связанной с долевым строительством, на едином информационном ресурсе позволит повысить прозрачность рынка долевого строительства».