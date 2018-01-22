Недвижимость

Ввод жилья в Псковской области за год сократился на 10%

Ввод жилья в Псковской области за год сократился на 10%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. В 2017 году, по предварительным данным, в эксплуатацию введено 243 тысячи квадратных метров жилья, что на 10% меньше показателя 2016 года.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 250 тысяч квадратных метров жилья.

По вводу жилья эконом-класса в Псковской области выполнен показатель в 101 тысячу квадратных метра жилья.

На сегодняшний день в Псковской области многоквартирные дома строят 12 застройщиков, сейчас осуществляется возведение 36 домов (230 тысяч квадратных метров).