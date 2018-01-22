Недвижимость

В прошлом году 3382 псковских семей «залезли» в ипотеку

3382 ипотечных кредита выдано в Псковской области в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его словам, данный показатель значительно превысил плановый в 2200 кредитов.

Процентная ставка по ипотеке к концу 2017 года составила 10,84% (на конец 2016 года — 12,15%).

Средняя стоимость жилья на первичном рынке на конец года составила 38 611 рублей за квадратный метр (в 2016-м — 39 511 рублей). Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке — 36 783 рублей (в 2016-м — 38 606 метра).