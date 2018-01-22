Недвижимость

В Гдове весной приступят к строительству многоквартирного дома

В Гдовском районе весной 2018 года начнется строительство многоквартирного дома в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его словам, в 2018 году предполагается расселить 257 человек в Гдовском районе и Великих Луках, всего 4 тысячи квадратных метров. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 100 млн рублей, из регионального - 35 млн рублей.

В Гдове уже весной начнется строительства трехэтажного трехсекционного здания «под ключ». «Пятно застройки уже определено, техусловия проработаны. К концу апреля начнутся земляные работы, устройство котлована. До сентября-октября объект будет введен в эксплуатацию», - пояснил он. Сейчас в муниципалитете проходит отбор подрядчика для строительства дома.

В Великих Луках расселение будет проходить с помощью покупки квартир в уже построенном жилье. По словам Андрея Агапова, объемы жилья в южной столице региона позволяют это сделать.