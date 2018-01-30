Недвижимость

У псковичей появилась возможность известить заинтересованных лиц о продаже своей доли в праве собственности через сайт Росреестра

Росреестром реализована возможность извещения через официальный сайт ведомства участников долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, когда число сособственников более 20.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе областного ведомства за публикацию на сайте Росреестра извещения плата не взимается. Разместить такое извещение собственник может через «личный кабинет», вход в который осуществляется с главной страницы сайта Росреестра. Новая функция в «личном кабинете» Росреестра позволит собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности.

Обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена Гражданским кодексом Российской Федерации, в связи с чем продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю. В тоже время Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусматривается возможность известить участников долевой собственности на объект недвижимости (за исключением жилых помещений) посредством размещения соответствующего извещения на сайте Росреестра в случае, когда число таких участников превышает 20.

В псковском Росреестре напомнили, что сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку нотариус проверит данную информацию в специальном разделе сайта Росреестра, в котором опубликованное извещение доступно для просмотра в течение трех месяцев.

Публикация извещения осуществляется собственником из «личного кабинета» сайта Росреестра путем заполнения специальной формы.

Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у которых активирован «личный кабинет», в течение трех дней с даты размещения извещения о продаже одним из собственников своей доли будет направлено уведомление о публикации такого извещения.

В региональном ведомстве добавили, что с помощью сервиса «личный кабинет» на сайте Росреестра также можно подать заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый учет, а также на кадастровый учет и регистрацию прав в рамках единой процедуры. Только в личном кабинете можно получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН, посредством которого сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в самое короткое время. Кроме того, в личном кабинете правообладатель может подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН об объекте недвижимости, а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия.

Для авторизации в личном кабинете Росреестра используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации. С порядком подтверждения такой учетной записи можно ознакомиться здесь.