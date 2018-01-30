Недвижимость

Псковская кадастровая палата напоминает о возможности получения сведений из ЕГРН

Псковская кадастровая палата напоминает о возможности получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале Кадастровой палаты по Псковской области, с 1 января 2017 года были утверждены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 10.05.2016г. №291.

Приказ устанавливает размер платы на копию межевого плана (технического плана, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) в форме бумажного документа – 1 500 руб. (электронного – 500 руб.); кадастровый план территории – 1500 руб. (300 руб.); справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества – 400 руб. (250 руб.); копию иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН – 400 руб. (200 руб.).

Размеры платы за копию документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения о территории кадастрового квартала (территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, зоне территориального развития, лесничестве, лесопарке, особой экономической зоне, об игорной зоне, особо охраняемой природной территории, охотничьих угодьях) в бумажном виде составят 1500 руб. (в электронном – 500 руб.).

Также приказом устанавливается стоимость следующих выписок из ЕГРН: об объекте недвижимости – 750 руб. (300 руб.); основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – 400 руб. (250 руб.).

Выписка о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным будет стоить 950 руб. (400 руб.); содержании правоустанавливающих документов – 600 руб. (400 руб.); переходе прав на объект недвижимости – 400 руб. (250 руб.); границе между субъектами РФ (муниципального образования, населенного пункта) – 1500 руб. (300 руб.).

Стоимость выписки о зоне с особыми условиями использования территорий (территориальной зоне, территории объекта культурного наследия или опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии, проекте межевания территории) в бумажном виде составит 1500 руб. (в электронном – 300 руб.).

Напомним, что данные документы заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.