Недвижимость

Ввод жилья в Псковской области снизился на 28,6%

Ввод жилья в Псковской области по сравнению с 2016 годом снизился на 28,6%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате. В целом за год в регионе построено 2 829 новых квартир общей площадью 194,5 тыс. кв. метров.

Цены на первичном рынке жилья в IV квартале 2017 года по отношению к IV кварталу 2016 года снизились на 0,8%, на вторичном рынке жилья – на 2,9%.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-декабре 2017 года составил 24569 млн. рублей, или 107% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.