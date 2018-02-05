Недвижимость

Высоту потолков в стандартном жилье планируют увеличить до 2,8 метров

Высоту потолков в стандартном жилье планируют увеличить до 2,8 метров. Как сообщает портал ЕРЗ, об этом на заседания жюри первого этапа открытого конкурса стандартного жилья заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В заседании жюри конкурса, организованного Минстроем России и АИЖК во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АО «АИЖК» Александр Плутник.

Отметив высокий уровень работ участников, министр строительства России сказал: «Участники смогли разработать современные и креативные проекты стандартного жилья, которые остаются при этом прагматичными - «настроенными» на максимальное использование площади. Мы предполагаем, что, рассмотрев эти проекты, внесем в критерии стандартного жилья конкретные величины, например, увеличим высоту потолка до 2,8 метров».

1 февраля жюри конкурса выбрало 20 работ-победителей. Их авторы получит вознаграждение в размере 1 млн руб. и возможность в течение шести недель доработать проекты в соответствии с рекомендациями жюри. По словам Михаила Меня, обсуждается возможность выкупить работы-победители и загрузить их в единый реестр экономически эффективных проектов повторного применения.

«В случае положительного решения застройщики смогут воспользоваться данным типовым проектом с готовой проектной декларацией. Им останется только адаптировать его к местности», - пояснил министр. Разработка данных проектов также подразумевает возможность использования эскизных решений или прямого контакта застройщика с архитектором.

По словам генерального директора АИЖК Александра Плутника, предпочтения жителей сейчас сильно меняются. «Мы это видим и поэтому, совместно с Минстроем России подготовим техническое задание на итоговую планировку стандартного жилья, обеспечивающую максимальное наполнение, соответствующее потребностям граждан, причем без удорожания квадратного метра», - заверил он.