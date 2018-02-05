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За неделю псковский Росреестр возбудил 15 административных дел в отношении нарушителей земельного законодательства

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 16 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 20 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, 6 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 11 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 65000 рублей. Устранено 2 нарушения.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.