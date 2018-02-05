Недвижимость

Как приобрести жилье в Пскове выгодно и без риска? ЛОНГРИД

Приобретение квартиры с помощью потребительского приобретательского кооператива вновь набирает популярность, хотя еще далеко не все разобрались в его преимуществах и пока доверяют лишь классической банковской ипотеке.

Некоторые, услышав словосочетание «жилищный кооператив», и вовсе невольно вспоминают советское прошлое, когда люди собирались, строили за счет своих средств один дом, вселялись в него и самостоятельно обслуживали. Казалось бы, сегодня такая система уже не актуальна. Но видоизмененные кооперативы продолжают функционировать, помогая людям решить свой жилищный вопрос. Один из них - потребительский приобретательский кооператив «Строим Вместе», который с 2003 года успешно работает в Пскове.

Подробнее о том, как работает всероссийская программа «Строим Вместе» и о возможности приобретения квартиры или комнаты на выгодных условиях и с длительной рассрочкой читайте в нашем новом лонгриде!