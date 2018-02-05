Недвижимость

Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн

В рамках совместного проекта с АИЖК и Внешэкономбанком Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. Взнос застройщика по договору участия в долевом строительстве отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания на компенсационный счет Фонда денежных средств застройщика.

Согласно действующему законодательству застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства взносы в размере 1,2% от стоимости каждого ДДУ. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и Фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между Росреестром и Фондом, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах.

Регистрация ДДУ состоялась в рамках реализации утвержденного первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым Плана мероприятий по реализации пилотного проекта по применению технологии блокчейн при регистрации договоров участия в долевом строительстве для осуществления взаимодействия Росреестра и Фонда. Технологическим партнером, обеспечившим разработку программного обеспечения для запуска регистрации ДДУ с применением технологии блокчейн выступил центр компетенций Блокчейн Коммуна, созданный ВЭБ.