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Недвижимость

Суд: Застройщик обязан заплатить штраф за неразмещение на сайте фотографий строящегося объекта

09.02.2018 08:26|ПсковКомментариев: 4

Волгоградский областной суд счел возможным распространить штраф, предусмотренный статьей 14.28 КоАП (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости), на случай неисполнения обязанности по размещению фотографий строящегося объекта на сайте застройщика, сообщает портал ЕРЗ.

Обязанность застройщика по размещению фотографий строящегося объекта введена поправками в закон о долевом строительстве (п. 8 ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона 214-ФЗ) с 1 января 2017 года. Прямой нормы, устанавливающей административную ответственность застройщика, за неисполнение этой обязанности КоАП не содержит.

Однако Волгоградский областной суд, рассматривая по существу спор, в котором участвовали прокуратура, контролирующий орган и застройщик, счел, что неразмещение на сайте фотографий можно расценить как «предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». Такой состав правонарушения содержится в ч. 2 ст. 14.28 КоАП. Соответственно, каждый случай такого нарушения влечет наложение административного штрафа на:

должностных лиц в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.;

юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

В решении суда отмечено, что нарушение застройщиком закона выразилось в размещении в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования неполной информации о ходе строительства дома, опубликование и размещение которой прямо предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно - неразмещение на официальном сайте фотографий хода строительства в августе 2017 года. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции.

У застройщика еще есть шанс избежать штрафа, если законодатель в ближайшее время отменит обязанность размещать фотографии о ходе строительства на сайте застройщика. Такой законопроект внесен в Госдуму группой депутатов и, как сообщал портал ЕРЗ, единогласно принят в первом чтении 24 января 2018 года. Окончательное его принятие ожидается в весеннюю сессию.

Одна из концептуальных идей данного документа - повышение информационной открытости долевого строительства за счет максимального раскрытия информации о ходе строительства в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Депутаты вполне обоснованно считают, что в таком случае требования к сайту застройщика становятся избыточными. Все заинтересованные лица, в том числе дольщики, смогут находить нужную им информацию в ЕИСЖС. В перечень информации, подлежащей размещению и ежемесячному обновлению застройщиком в ЕИСЖС, входят фотографии, отображающие состояние строительства многоквартирных домов.

Кроме того, Госдума 24 января приняла в первом чтении еще один законопроект, которым предлагается ввести серьезные штрафы за непредоставление или за нарушение порядка предоставления информации в ЕИСЖС, неправомерную выдачу (или невыдачу) заключения застройщику на право привлекать средства граждан, а также за неправомерное использование наименования «специализированный застройщик».

Источник: Псковская Лента Новостей
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