Недвижимость

Почти 3000 новых квартир построено в Псковской области в 2017 году

В 2017 году в Псковской области было построено 2829 новых квартир общей площадью 194,5 тыс. кв. метров. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.



Ввод в действие жилья по сравнению с 2016 годом снизился более чем на четверть (на 28,6%).



В 2017 году среди районов Псковской области наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялось в Псковском районе, города Псков и Великие Луки, на долю которых приходится почти три четверти (71,2%) от общей площади введенного жилья.



В целом объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2017 году составил 24569,3 млн рублей или 107% к уровню предыдущего года.