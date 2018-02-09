Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Покупаем жилье выгодно и без риска
дом комфорт-класса в центре Пскова
Биткоин не может быть пирамидой
Информационные стенды таблички, вывески
Подарки каждый день
Телефон прямого эфира 56-73-72
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Денег нет, но вы поешьте
афиша юбилейного пушкинского
 
ещё Недвижимость 09.02.2018 20:236 «Авентин» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам Пскова 11.02.2018 13:0654 На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс 09.02.2018 20:332 Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн 09.02.2018 20:236 «Авентин» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам Пскова 09.02.2018 15:2510 Росреестр советует поторопиться с регистрацией индивидуальных жилых домов по процедуре «Дачная амнистия» 09.02.2018 12:460 В Псковской области почти на 3% снизились цены на вторичное жилье
 
 
 
 
 
Самое популярное 09.02.2018 18:2448 Эльмира Канаева покинула пост первого заместителя прокурора Псковской области 10.02.2018 16:4311 Скончалась псковский педагог Эльза Савицкая 10.02.2018 11:4936 Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попала в список «постыдных» детских книг 10.02.2018 09:3829 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро 09.02.2018 16:2066 Ну и что, что зомби. Зато он встал и пошел…
 
 
 
Недвижимость

На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс

11.02.2018 13:06|ПсковКомментариев: 54

На территории ТЭЦ на набережной реки Великой начался очередной этап по приспособлению комплекса находящихся там зданий под жилые апартаменты класса люкс, сообщает Центр Деловой Информации.

В частности, установлен забор возле здания ТЭЦ со стороны набережной Флотской Славы. Как сообщается на странице комплекса в соцсетях, скоро там появятся красивые баннеры с подсветкой. На них будет размещена информация об истории электростанции и комплексе «ТЭЦ на Великой», который будет возведён на её месте.

Уже снесена часть пристроек, на месте которых появятся современные корпуса ЖК. Кроме того, установлена трансформаторная подстанция, необходимая в дальнейшем для обеспечения электроэнергией «ТЭЦ на Великой».

Административное здание электростанции будет отреставрировано и станет частью жилого комплекса. С основным корпусом оно будет соединяться крытым переходом. В бывшем машинном зале ТЭЦ будет очень много зелени и света, так как крышей послужит стеклянный купол, обещают архитекторы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 54Версия для печати
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 522 человека
Лента новостей
Последние новости
11.02.2018, 23:5516 Иду на «ГрозуГрозу» 11.02.2018, 22:448 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье 11.02.2018, 22:252 Алексей Наумец отметил 50-летний юбилей 11.02.2018, 22:250 Магистранты ВЛГАФК стали призером и лауреатом XXIX Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России
11.02.2018, 22:083 Названы основные версии крушения Ан-148 11.02.2018, 21:391 Участвовать в судебных заседаниях можно будет из дома 11.02.2018, 21:170 В Острове прошел второй этап областных соревнований среди лыжников-гонщиков 11.02.2018, 20:582 В «Михайловском» презентовали первую в мире блокчейн-платформу для музеев, галерей, коллекционеров
11.02.2018, 20:350 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 11.02.2018, 20:160 Пушкиногорские ребята узнали у калечины-малечины, сколько часов до вечера 11.02.2018, 19:490 На сайте бесплатных объявлений можно купить метеорит за 5 млн рублей 11.02.2018, 19:240 Понедельник будет теплым, облачным и малоснежным
11.02.2018, 18:5218 Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного» 11.02.2018, 18:310 В Пскове стартовал турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова 11.02.2018, 18:067 «Почта России» опровергла версию крушения Ан-148 из-за столкновения с вертолетом почтового оператора 11.02.2018, 17:384 Псковичей приглашают сегодня вечером на лекцию о русской литературной классике в современном зарубежном театре
11.02.2018, 17:171 Музей-заповедник «Изборск» приглашает отметить вместе с сето Паабапраасник 11.02.2018, 16:492 В Псковском перинатальном центре завершены фасадные работы 11.02.2018, 16:252 Обмен шпионами между Россией и Эстонией на границе с Псковской областью попал на видео 11.02.2018, 16:0110 Пропавший с радаров после вылета из Домодедово самолет потерпел крушение
11.02.2018, 15:429 «Почта России» поднимет в марте цены на услуги 11.02.2018, 15:237 Вылетевший из Домодедово пассажирский самолет пропал с радаров 11.02.2018, 15:142 В Пскове откроется выставка Тамары Рейн «Расплеснутое время» 11.02.2018, 14:451 Какие украшения носили в средневековом Пскове - интересные находки Мстиславского раскопа
11.02.2018, 14:222 Организаторы акции «Добрые авоськи» подвели итоги года 11.02.2018, 13:511 Великолучанка победила на Кубке мира по стрельбе из лука 11.02.2018, 13:297 Российская фигуристка установила мировой рекорд в Пхенчхане 11.02.2018, 13:0654 На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс
11.02.2018, 12:373 Интерактив: огромные сосульки угрожают посетителям магазина на улице Труда в Пскове 11.02.2018, 12:145 Псковскому отделу Росгвардии требуются сотрудники 11.02.2018, 11:510 Последний тур чемпионата Пскова по мини-футболу проходит сегодня в СК «Писковичи» 11.02.2018, 11:318 Скелетонисту запретили соревноваться на Олимпиаде в шлеме с сюжетом из Библии
11.02.2018, 11:165 ФАС обвинила российские регионы в «сепаратизме» 11.02.2018, 10:571 Прокуратура Псковского района выявила нарушения трудового законодательства в 6 организациях 11.02.2018, 10:355 Автоледи отделалась ушибами после лобового столкновения с микроавтобусом в Великолукском районе 11.02.2018, 10:185 Пять молодых активистов из Псковской области получат гранты от Росмолодежи
11.02.2018, 10:055 Псковичек приглашают к участию в международном конкурсе красоты 11.02.2018, 09:410 Украина решила депортировать Саакашвили в Польшу 11.02.2018, 09:220 На два года лишили водительских прав жителя Псковского района за вождение в нетрезвом виде 11.02.2018, 09:010 Жителей Олимпийской деревни в Пхенчхане уведомили о землетрясении
11.02.2018, 00:203 Псковский цирк отметил 50-летие. ФОТО 10.02.2018, 23:4927 Координационный совет волонтерского движения появится в Псковской области 10.02.2018, 23:3423 Михаил Ведерников встретился с членом СПЧ Яной Лантратовой 10.02.2018, 23:096 Не выезжать на лед просят у псковичей
10.02.2018, 22:323 Винный туристический маршрут разработали в Крыму 10.02.2018, 20:468 Пскович, который ударил посетителя бара декоративным бревном, приговорен к условному сроку 10.02.2018, 19:032 Первое всероссийское совещание экспертов по контрольно-надзорной деятельности в сфере общего образования пройдет в Пскове 10.02.2018, 19:021 Как получить справку об отсутствии судимости в электронном виде, напоминают псковичам
10.02.2018, 18:320 До 0 потеплеет в воскресенье в Псковской области 10.02.2018, 17:380 В Острове открылся каток 10.02.2018, 17:020 Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж на границе с Псковской областью 10.02.2018, 16:4311 Скончалась псковский педагог Эльза Савицкая
10.02.2018, 16:250 Смешанная эстафета прошла сегодня на островской базе «Юность» 10.02.2018, 16:027 В Пушкинских Горах отслужили литию по Александру Пушкину 10.02.2018, 15:4730 Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018 10.02.2018, 15:4314 Лекторий «Вдохновленные наукой» прошел в Пскове
10.02.2018, 15:1113 Шведка выиграла «золото» Олимпиады в скиатлоне, лучшая из россиянок - восьмая 10.02.2018, 15:041 В «Михайловском» наградили победителей конкурса чтецов 10.02.2018, 14:4715 На псковских прилавках появились снежок, молоко и топленое молоко от Прасковьи Молочковой в обновленной картонной упаковке 10.02.2018, 14:424 Опубликована афиша Масленичных мероприятий в Псковской области
10.02.2018, 14:111 Быть осмотрительными при использовании пластиковых карт призывают псковичей 10.02.2018, 13:161 Новые-старые сани «обкатают» завтра на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово 10.02.2018, 13:0626 «Пушкин+. "Евгений Онегин"», «ГрозаГроза» и «Ужин с Пушкиным» ждут сегодня зрителей Пушкинского фестиваля в Пскове 10.02.2018, 12:546 Работы на надземном пешеходном переходе в Пскове затрудняют движение по трассе Р-23
10.02.2018, 12:3716 Алексей Наумец назначен заместителем начальника штаба ВДВ России 10.02.2018, 12:3118 Михаил Ведерников поздравил Игоря Каплия с назначением на должность командира 76-й дивизии 10.02.2018, 12:103 На Крестовском шоссе столкнулись  «Форд» и «Шкода» 10.02.2018, 11:561 В Пскове на перекрестке Октябрьский - Некрасова не работает светофор
10.02.2018, 11:4936 Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попала в список «постыдных» детских книг 10.02.2018, 11:220 Президиум ИКОМ России работает в музее-заповеднике «Михайловское» 10.02.2018, 11:192 В Великих Луках продолжаются поиски бывшего заключенного, который пропал прошлой весной 10.02.2018, 10:3715 Моноспектакль «Наше все…Бродский» представил Театр Наций в Пскове. ФОТО
10.02.2018, 10:150 Всероссийский День зимних видов спорта откроется сегодня в Ледовом дворце Пскова 10.02.2018, 09:3829 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро 10.02.2018, 09:260 Пять комплектов наград разыграют сегодня на Олимпиаде 10.02.2018, 08:276 Сегодня в России вспоминают Пушкина
09.02.2018, 22:540 Facebook начала тестировать кнопку для непонравившихся комментариев 09.02.2018, 22:4012 В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки на россиян 09.02.2018, 22:1812 Ученые разрешили есть снег 09.02.2018, 21:571 Каток на городском стадионе в Острове начнет работу с 10 февраля
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru