На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс

На территории ТЭЦ на набережной реки Великой начался очередной этап по приспособлению комплекса находящихся там зданий под жилые апартаменты класса люкс, сообщает Центр Деловой Информации.
В частности, установлен забор возле здания ТЭЦ со стороны набережной Флотской Славы. Как сообщается на странице комплекса в соцсетях, скоро там появятся красивые баннеры с подсветкой. На них будет размещена информация об истории электростанции и комплексе «ТЭЦ на Великой», который будет возведён на её месте.
Уже снесена часть пристроек, на месте которых появятся современные корпуса ЖК. Кроме того, установлена трансформаторная подстанция, необходимая в дальнейшем для обеспечения электроэнергией «ТЭЦ на Великой».
Административное здание электростанции будет отреставрировано и станет частью жилого комплекса. С основным корпусом оно будет соединяться крытым переходом. В бывшем машинном зале ТЭЦ будет очень много зелени и света, так как крышей послужит стеклянный купол, обещают архитекторы.