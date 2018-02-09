Недвижимость

Росреестр планирует обеспечить проведение комплексных кадастровых работ в Псковской области в 2018 году

Росреестр совместно с региональными администрациями обеспечил выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва, Астраханской и Белгородской областей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, проведение таких работ направлено на повышение качества данных реестра недвижимости за счет внесения в него сведений о границах земельных участков, находящихся на кадастровом учете. Это позволяет уменьшить количество земельных споров, упростить оборот недвижимости, защитить земельные участки общего пользования от незаконного использования и застройки.

Работы, организованные при участии Росреестра, позволили исправить реестровые ошибки в сведениях о земельных участках и о местоположении зданий и сооружений на них. Кроме того, уточнили площадь земельных участков в ЕГРН, фактически используемых 15 и более лет (с целью повышения эффективности собираемости земельного налога), а также выявили случаи самовольного использования земельных участков.

В перечень работ вошло около 34 тысяч объектов недвижимости, из них в Республике Тыва – 25 тысяч, Белгородской области – 6,7 тысяч и Астраханской области – 2,3 тысяч.

Пример пилотных регионов показал эффективность комплексных кадастровых работ, которые могут быть выполнены одновременно по всем объектам недвижимости, расположенным в кадастровом квартале.

В 2018 году Росреестр намерен обеспечить выполнение комплексных кадастровых работ в республиках Башкортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской, Псковской областях и в Севастополе.

Комплексные кадастровые работы финансируются из федерального и регионального бюджетов. В 2018 году на их выполнение запланировано 100 млн рублей (69% - региональное софинансирование), в 2019 году - 200 млн рублей (16,3% - региональное софинансирование).