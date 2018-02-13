«Авентин-Псков»: Купить квартиру в Петербурге проще, чем кажется

Покупка недвижимости в Санкт-Петербурге - актуальный вопрос для многих псковичей, так как северная столица является местом их работы или учебы.
Зачастую собственное жилье в Петербурге кажется далеким по нескольким причинам: цена, отдаленность от родного города. Куда проще выбрать квартиру в своем городе, чем проводить просмотры за 280 км. Кроме того, многих пугает вероятность столкнуться с мошенничеством при оформлении. В мегаполисе «нечистых на руку» людей куда больше, чем в провинции.
Решением этих непростых вопросов займется «Центр недвижимости. Авентин-Псков». У «Авентина» прямые договора с крупными петербургскими застройщиками: «ЛСР», «ЛенСпецСМУ», «ЦДС», «Петербургская недвижимость» и др. Что это дает клиенту?
Находясь в Пскове, клиенты «Авентин-Псков» имеют возможность безопасно и быстро приобрести недвижимость в городе на Неве. И, что немаловажно, - по вменяемым ценам.
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