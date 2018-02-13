Недвижимость

«Авентин-Псков»: Купить квартиру в Петербурге проще, чем кажется

Покупка недвижимости в Санкт-Петербурге - актуальный вопрос для многих псковичей, так как северная столица является местом их работы или учебы.

Зачастую собственное жилье в Петербурге кажется далеким по нескольким причинам: цена, отдаленность от родного города. Куда проще выбрать квартиру в своем городе, чем проводить просмотры за 280 км. Кроме того, многих пугает вероятность столкнуться с мошенничеством при оформлении. В мегаполисе «нечистых на руку» людей куда больше, чем в провинции.

Решением этих непростых вопросов займется «Центр недвижимости. Авентин-Псков». У «Авентина» прямые договора с крупными петербургскими застройщиками: «ЛСР», «ЛенСпецСМУ», «ЦДС», «Петербургская недвижимость» и др. Что это дает клиенту?

Возможность приобретения жилья по цене застройщика;

Региональные скидки;

Всегда самые актуальные, «горячие» акции и бонусы от застройщиков;

Большой выбор объектов недвижимости;

Более чем доступные цены – в Питере можно купить квартиру по цене псковской – от 1 300 000 руб.!

В Пскове, в уютном офисе вы сможете выбрать несколько вариантов, тут же для вас организуют показ выбранных объектов в Петербурге;

Возможность подать документы на ипотеку, находясь в Пскове;

Возможность оформить покупку прямо в Пскове;

Полное сопровождение сделки: от помощи в выборе объекта, юридического сопровождения и консультаций любых уровней сложности.

Находясь в Пскове, клиенты «Авентин-Псков» имеют возможность безопасно и быстро приобрести недвижимость в городе на Неве. И, что немаловажно, - по вменяемым ценам.

«Авентин-Псков» - ваш личный эксперт по недвижимости.

г.Псков, Рижский пр., 52 +7 (8112) 29-84-84

г.Псков, Октябрьский пр., 38, +7 (8112) 29-02-84