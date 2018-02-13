Недвижимость

Росреестр рассказал, как проверить электронную подпись при регистрации сделок с недвижимостью через интернет

Получение государственных услуг Росреестра в электронном виде набирает все большую популярность среди жителей России. Интерес к бесконтактным технологиям ведомства в значительной степени обусловлен возможностью получить услугу дистанционным способом (не контактируя с чиновником) в любое время в удобном для заявителя месте, а также сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий. При этом становится актуальным вопрос проверки корректности документов, полученных по результатам электронной регистрации, при совершении сделок с недвижимостью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Росреестра по Псковской области, такую проверку можно провести с помощью еще одного интернет-ресурса ведомства - «Проверка электронного документа», размещенного на официальном сайте Росреестра.

Сервис позволяет в режиме онлайн проверить выписку из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости), а также корректность усиленной квалифицированной электронной подписи регистратора.

При необходимости получить печатное представление выписки, достаточно в поисковой строке сервиса загрузить в xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать функцию «Показать файл».

В случае проверки корректности электронной цифровой подписи, необходимо прикрепить файл формата xml, полученный вместе с ним файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить».

В областном ведомстве добавили, что услуга предоставляется бесплатно и в круглосуточном режиме.