Недвижимость

Помещение для бизнеса продается в Пскове

Для тех, кому необходимо помещение для бизнеса или производства, продается помещение на ул. Шоссейной, 11, недалеко от ЖК «Околица» в Пскове.

Трехэтажное кирпичное здание уже готово для принесения прибыли своему новому владельцу.

Существующие 803 кв. м дают возможность расширить площади. Собственнику не придется заботиться об обеспечении коммуникаций, все уже есть: электричество, канализация, собственная котельная на территории, вода из скважины.

У объекта хороший асфальтовый подъезд и прилегающая территория в 18 соток. И это не илистые ямы, а асфальтированная площадка. Недавно был произведен ремонт кровли, что избавит нового хозяина от необходимости решать этот вопрос. Все помещения здания находятся в хорошем состоянии.

Добраться до здания можно как на машине, так и общественным транспортом - рядом автобусная остановка.

Если вы ждали подходящего момента, наилучшего объекта в продаже - это тот самый случай!

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