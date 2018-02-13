Недвижимость

Росреестр напоминает: через две недели заканчивается «Дачная амнистия»

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что 1 марта 2018 года заканчивается срок «дачной амнистии» (упрощенной процедуры регистрации прав) на индивидуальные жилые дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, с указанной даты утратит силу правило, по которому для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с этим Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков для индивидуального жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, до 1 марта 2018 года обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на них права собственности.

Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной пошлины, наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана жилого дома. В случае если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер, который должен заключить с собственником дома договор подряда на выполнение кадастровых работ. Таким договором может быть установлена возможность оплаты работы только после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные в Управление Росреестра по Псковской области до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты. После 1 марта 2018 года для регистрации права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения такого объекта.